Тактические возможности крылатой пехоты расширит «Тайфун-ВДВ»

Сегодня, 14:00

Завершаются госиспытания нового бронеавтомобиля для ВДВ.

К концу 2019 года должны завершиться испытания нового десантируемого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». От своего собрата «Тайфун-К» он отличается увеличенной грузоподъёмностью, меньшим весом и меньшими размерами. Броневик имеет самонесущий кузов. Его броня обеспечивает защиту 5 класса по отечественному стандарту ГОСТ Р 50963-96. В машине применяются узлы, которые хорошо отработаны в массовом производстве.

На базе данной колёсной платформы разработано несколько модификаций, включающих в себя самоходный 82-мм миномёт «Набросок» и машина управления огнём для артиллерии ВДВ «Завет».

Самоходный казнозарядный 82-мм миномёт может обслуживаться из боевого отделения, ведёт огонь как старыми 82-мм минами, так и перспективными, в том числе, активно-реактивными и управляемыми. Мины могут подаваться как из боеукладки на 40 мин, так и с земли или с подвозчика боеприпасов. Дальность стрельбы миномёта от 100 м. до 6000 м, боевая скорострельность до 12 выстрелов в минуту.

Машина управления огнём для артиллерии ВДВ «Завет» позволяет надёжно обнаруживать различные цели, в том числе замаскированные и может взаимодействовать с беспилотниками. «Завет» серьёзно повышает эффективность как уже стоящей на вооружении артиллерии ВДВ, так и перспективной.

С поступлением на вооружение «Тайфун-ВДВ» крылатая пехота Маргелова получит лёгкую, универсальную и ремонтопригодную боевую платформу.