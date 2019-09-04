«Калаш на века». Россия празднует 100-летний юбилей Михаила Калашникова

Сегодня, 13:00

В честь памяти о Михаиле Тимофеевиче, в РФ и за ее пределами, будут проведена серия мероприятий.

10 ноября 2019 года, великому советскому и российскому конструктору огнестрельного оружия Михаилу Калашникову исполнится 100 лет со дня рождения. В течение этого года, на территории России и не только, будут проводиться тематические праздники.

Михаил Тимофеевич создал оружие, погубившее множество жизней, но при этом он был большим пацифистом. Он считал, что не АК увивает, а сам человек. Но человечество не может жить без конфликтов и войн, поэтому свою Родину необходимо защищать, и как раз конструкция Калашникова выполняет эту функцию по сей день.

«Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть, и я, Михайло Калашников, девяноста три года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага?» — говорил Михаил Тимофеевич.

Хоть даже использование огнестрельного оружия в качестве защиты — это все равно его использование. Наверное, осознание того, что ты создал самое продаваемое и эффективное оружие в мире заставляет задумываться о неправильности и несправедливости. Это бремя взял на свои плечи М. Т. Калашников и прожил половину своей жизни с пониманием, что он дал миру настоящую «косу смерти».

Россия празднует 100-летний юбилей Михаила Калашникова в школах, университетах, областях и республиках, проводя памятные мероприятия в честь человека создавшего, «Калаш на века».