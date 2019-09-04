«Ночные бабочки». Как Т-90 испортили в Индии

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Зато постарались над прозвищем.

В 2000-м году Индии требовалось качественное усиление собственной армии, потому что в это же время в Пакистан началась поставка основного танка Т—80УД. А так как напряжение из-за спорных территорий продолжало набирать обороты, Нью-Дели требовался симметричный ответ. И они нашли его в России в новом Т-90, однако, получив лицензию на его производство превратили боевую машину в корыто на колёсах.

В 2006-м году Индия приобрела у России лицензию на производство танков Т-90. Оборудование и техническая документация начали поставляться ещё в 2002-м. В общей сложности российская сторона получила за танк чуть больше трёх миллиардов долларов.

Что же касается эксплуатации, то жизненная практика показала, что танки Т-90 собственного производства — это худшее оборонное решение современной Индии. Танки индийской сборки не смогли качественно усилить боевые возможности армии. Во время учений они часто выходили из строя, оружие и другие ключевые элементы были подвержены поломкам.

«Ночные бабочки» - именно такое прозвище получил Т-90 «местного разлива» за свои низкие боевые и эксплуатационные качества. Такое прозвище танк получил за то, что его просто невозможно применять в дневное время, так как аппаратура отвечающая за систему управления огнём на жаре выходит из строя.

И как ни пытались индийские сборщики устранить этот дефект у них, в конечном итоге, ничего не получилось. И выходит так, что ни одна из сторон не получила как таковой выгоды от заключённой сделки. А Россия в результате репутационного ущерба потеряла даже больше.