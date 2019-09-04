Расслабьте булки! США не могут ничего противопоставить Т-14 «Армата»

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Некоторые государства НАТО уже стянули к границе противотанковое вооружение.

С появлением первой информации о разработке российскими учёными инновационного танка, на Западе поднялась очередная волна истерии по поводу захвата Европы. Многие военные НАТО стали заявлять, что в случае нападения России придётся столкнуться с силами всего альянса, однако в Москве на это никак не реагировали и продолжали заниматься развитием своего вооружения.

Тем не менее как только появилась информация о том, что в России начали тестировать танк Т-14 «Армата» многие государства военного альянса обеспокоились своей безопасностью и стали стягивать противотанковое вооружение к своим восточным границам. В частности, Норвегия уже мобилизовала подразделения с системами Javelin, которые им поставляют американцы.

Однако генерал Бэн Бэрри, который на сегодняшний день является экспертом Международного института стратегических исследований заявил, что российские танки Т-14 это проблема, с которой страны НАТО уже начали сталкиваться. Но проблема как раз в том, что у государств альянса пока нет подходящей противотанковой системы, которая смогла бы противостоять «Армате».

За океаном ситуация не лучше, от танков Т-14 «Армата» американцы бьются в истерике. Аналитики в США докладывают, что даже модифицированный «Абрамс» в теории не сможет ничего противопоставить Т-14. Но как считает, полковник запаса СВР, Андрей Ивашутин, американцам пока незачем поднимать панику, ведь танк только проходит тестирование и неизвестно, когда он поступит на вооружение. Поэтому: «Расслабьте булки!»