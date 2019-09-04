Сегодня, 00:00

В деле потерпевшего крушение над Буденовском Су-25 может быть найден след Грузии.

Одной из версии трагедии Су-25УБ в Ставропольском крае, может стать диверсия со стороны Грузии. Так, в случае, если данная версия станет основной у Грузии появится основания стянуть войска к границе с Россией и уже небезосновательно ввести армию на территорию Южной Осетии и Абхазии.

В пользу этой версии и говорит то, что спецназ МВД Грузии в конце августа был переброшен к границе с Южной Осетии. Сегодня же этот участок границы был закрыт для пересечения.

Также остается не выяснена судьба российских пилотов. На месте крушения Су-25 их обнаружено не было. Возможно, они были взяты в плен грузинскими ДРГ.

В случае уничтожения самолета грузинскими военными остается открытым вопрос утечки информации. Так как для планирования провокации диверсанты должны были знать план и маршрут полёта. В случае военного конфликта данная проблема может пагубно сказаться на выполнении боевых задач российской авиации.

Стоит отметить, что от границы с Грузией до места падения российского штурмовика чуть меньше 350 километров.

Сегодня же был представлен новый кандидат на должность Премьер-министра республики. Им стал представитель силового блока – пока ещё действующий Министр внутренних дел Георгий Гахария. Возможно, именно ему отведена роль для укрепления обороны Грузии и ведения войны с Россией.

Таким образом, с подачи своих западных кураторов грузинская элита пытается втянуть как свою страну, так и Россию в полномасштабный конфликт. Опыт военных конфликтов с Грузией показывает, что российские войска смогут полностью отразить агрессию и вести войну на земле противника.