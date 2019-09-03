Крушение штурмовика Су-25 на Кавказе было намеренным?

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Пилотов могут разыскивать сотрудники МВД и Росгвардии Ставропольского края, сообщают в сети.

На территории Северного Кавказа было совершено крушение штурмовика Су-25УБ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны, пилоты катапультировались, а самолёт упал в безлюдном месте, предположительно в Ставропольском лесу.

Лётчики совершили жёсткую посадку, и их местонахождение не известно. Их поиском занимаются сотрудники МЧС, однако по одной из версий, к поисковым операциям присоединились сотрудники МВД, Росгвардии и кинологи.

Предположительно, авария была совершенна намеренно. Пилоты могли быть связаны с нелегальной перепродажей техники и запчастей за границу. Чтобы избежать уголовной ответственности, они могли подстроить крушение.

Однако, в таком случае, велика вероятность, что они будут найдены сотрудниками полиции.

По другой версии самолёт не должен был совершить стоянку в запланированном аэродроме, однако из-за непредвиденных обстоятельств, им пришлось бежать после вынужденного катапультирования.