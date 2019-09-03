Российский ВПК не способен запустить массовое производство платформы «Армата»

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До конца года в войска поступят всего лишь 16 значительно упрощённых «Армат».

Серийное производство машин на платформе «Армата» должны были начать ещё 2015 году и уже в 2020 получить 2300 единиц бронетехники. Планы были сорваны и в 2016 году Минобороны заключило контракт с Уралвагонзаводом всего на 100 машин. Производитель обещал запустить серию в 2017 году, но, когда армия уже готовилась принять первые машины, сроки были сдвинуты до 2020 года.

На форуме «Армия-2018» вновь был заключён контракт (официально продлён) на поставку 132-х машин в течении трёх лет. Заказ включал в себя не только танки т-14 «Армата», но и БМП Т-15, и БРЭМ Т-16.

Уралвагонзавод снова срывает контракт по срокам поставки. Из запланированных 44-х машин до конца 2019 года успевают поставить лишь 16, из которых 4 БРЭМ. В 2020 году все эти машины будут проходить войсковые испытания во 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Напомним, что это всего лишь рота танков.

Военные обозреватели предполагают, что в доработке нуждаются все значимые узлы танков: силовая установка, трансмиссия, прицельный комплекс. При изготовлении брони применялись иностранные технологии, так как отечественная промышленность ещё не отработала свои. Также, специалисты заметили, что производство «Армат» начало терпеть крах после ввода санкций со стороны западных государств, из чего можно сделать вывод, что на первоначальном этапе предполагалось заключать контракты на производство или поставку комплектующих для этих машин за рубежом, пока наша промышленность не наладит свои производства.

Эксперты выделяют две основные причины такого провала. Первой из них являются западные санкции в сочетании с неготовностью нашей промышленности к выпуску таких технологичных машин. В связи с этим первые поставленные в войска бронемашины будут сильно упрощёнными по сравнению с первоначальными тактико-техническими требованиями. Придётся пока забыть и о 152-мм пушке. Вторая же причина это смещение приоритета в пользу стратегического ракетного вооружения и авиации.