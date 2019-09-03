Китай: C-400 не справится с китайской гиперзвуковой ракетой DF-17

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В ходе новых испытаний Dongfeng-17 подтвердила свои выдающиеся характеристики.

В китайских СМИ появилась информация об успешных испытаниях загадочной гиперзвуковой ракеты Dongfeng-17. Сообщается, что ракета справилась с самой совершенной системой ПРО в мире, которой китайцы ранее признали российский ЗРК С-400. Разработчики заявляют, что скорость новой ракеты в восемь раз превысила скорость звука (8 Махов), в то время как С-400 способна перехватывать ракеты, летящие со скоростью не более 4800 км/ч.

Ракета средней дальности DF-17 является первой гиперзвуковой ракетой в мире, предназначенной для оперативного развёртывания. В отличие от баллистических ракет, которые отправляют свои боевые части в космос, DF-17 на конечном участке полёта летит значительно ниже, что осложняет её обнаружение радиолокационными станциями противника. Американские эксперты прогнозируют, что первичная боевая готовность ракеты будет достигнута к 2020 году.

Тем временем в России обещают вскоре начать серийное производство новых зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей», которые позволят перехватывать в том числе гиперзвуковые ракеты. Точных данных о том, когда начнётся производство, нет, однако, глава Минпромторга Денис Мантуров в конце июня 2019 года заявил, что ЗРК С-500 уже частично прошёл испытания. Помимо этого, продолжается работа над российскими гиперзвуковыми ракетами «Авангард» и «Кинжал», которые вызывают у США страх и трепет: наличие у России такого вооружения делает бессмысленной всю существующую американскую систему ПРО.