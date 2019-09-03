Дроны-камикадзе помогут «Армате» уничтожить «Абрамс»

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Идея дополнить Т-14 мощной поддержкой пришла из Китая.

Сообщение американского МО ВС США, о том, что в 2021 году в армию поступят новые модифицированные танки «Абрамс», способные в несколько раз превосходить по своим техническим и боевым параметрам «Армату», заставило российских танкостроителей отложить начало производства танка еще на неопределенное время. Пришлось искать «противоядие» против американских машин.

Долго думать не пришлось. Идею для создания преимущества во время возможного боя двух танков подкинули китайцы. Известно, что жители поднебесной уже давно являются фанатами всяких различных летающих беспилотных «игрушек» и пытаются внедрить их во все, что может принести пользу для Китая. ВС НОАК стали главным полигоном для подобных нововведений. Китайские дроны-разведчики стали пионерами беспилотных «военнослужащих» в новой военной реальности.

Дальнейшее развитие БПЛА превратил их в грозное оружие, с которым в настоящее время приходится считаться вооруженным силам всего мира. Из разведчиков эти маленькие беспилотники превратились в целый комплекс, способный заменить собой отдельные подразделения, в которых задействована живая сила.

И самым эффективным на данный момент стали дроны-камикадзе. Благодаря своим точностным показателям они превзошли неуправляемые авиабомбы, которые благодаря дронам в скором времени могут стать перевернутой страницей в военной истории.

Возникшие у конструкторов Т-14 трудности, китайцы решили простым методом: запихнули в несколько летательных аппаратов боезаряд, способный вывести из строя любой танк, подключили этот «рой» к головной машине танковых подразделений и продемонстрировали все это на широкомасштабных учениях в Тибете. Эффект оказался более чем, убедительным. Мало того, что пятерка небольших дронов остановила наступательные действия танка, так по затратам они оказались в несколько тысяч раз дешевле, чем выстрел танкового снаряда, который еще необходимо модернизировать под новую броню будущего «Абрамса».

Т-14 располагает достаточным потенциалом, чтобы получить «на свой борт» систему управления несколькими дронами. Поэтому конструкторы «ухватились» за предложенный вариант и вполне возможно, что мы скоро можем увидеть грозную картину, как «Армата» в сопровождении дронов-камикадзе доминирует над американским «Абрамсом».