Ночной охотник - Начались испытания усовершенствованного Ми-35П

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Новый вертолёт вооружили подвижной 23-мм пушкой и ракетой «Вихрь».

Ми-35П является экспортным вариантом серии Ми-35, который, в свою очередь, является модернизацией знаменитого Ми-24. В отличие от своей базы, Ми-35П имеет удлинённое крыло с тремя пилонами на борт, когда у Ми-35 крыло укороченное и имеет всего два пилона на борт.

Недавно была получена информация от СМИ, что Ми-35П перевооружили 23-мм двуствольной подвижной пушкой вместо 30-мм неподвижной, обзорно-прицельную систему с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветную камеру высокого разрешения с лазерным дальномером. Такая комбинация существенно повышает эффективность огня. Дальность подвижного 23-мм орудия составляет 4000 м.

Была изменена и система управлением ракетного огня, благодаря чему Ми-35П может оснащаться ракетами «Вихрь» дальностью до 8000 м или ракетами «Атака» дальностью 6000 м. Эти меры делают из вертолёта настоящего ночного убийцу танков и другой техники.

Испытания перевооруженного вертолёта закончатся к концу текущего года. По данным СМИ, на него уже есть покупатели. До этого вертолёты серии Ми-35 закупали Азербайджан, Венесуэла, Индонезия, Мьянма, Перу, Афганистан. Эксперт предполагает, что на перевооруженный вертолёт основным заказчиком будет Индия.

Вертолёты серий Ми-24 и Ми-35 являются чем-то вроде воздушных БМП: они обладают высоким ударным потенциалом благодаря своему вооружению и живучести, а также имеют возможность перемещать пехоту и грузы, отлично приспособлены для оказания поддержки наземным группам.