Будем давить сепаратистов? Индия закупит больше танков Т-90

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Ожидается, что они помогут укрепить Кашмир.

Не так давно появилась информация о том, что Индия закупит больше танков Т-90 у России. Рассматривается возможность покупки 500 боевых машин. Также по неподтверждённой информации в Москве готовы продлить Индии лицензию на сборку танков и увеличить их производство.

Индия является крупнейшим иностранным приобретателем Т-90. По состоянию на 2018 год, в индийской армии насчитывается 1650 танков стоящих на вооружении. Большинство из них были собраны на индийском заводе тяжёлых грузовиков по российской лицензии. Не смотря на недавние противоречия в двухсторонних отношениях, сотрудничество в военной сфере продолжает набирать обороты.

Как считают военные эксперты, в Нью-Дели озаботились о поставках нового оружия из-за обострения ситуации в штатах Джамму и Кашмир. Правительство страны опасается провокаций со стороны радикально настроенных религиозных организаций, которые уже давно ведут подрывную деятельность в неспокойном регионе. По неофициальной информации, сепаратистов поддерживает правительство Пакистана оказывая им военную и финансовую помощь.

Индийские власти настроены решительно к настоящему моменту мобилизовали военных, как внутри штатов, так и на границе с ними. Российские танки, по оценке экспертов должны сыграть решающую роль в стабилизации ситуации. «Будем давить сепаратистов» - так отреагировали российские пользователи, когда в сети появилась информация о новых поставках Т-90.

В период с 2001 по 2010 годы российский танк стал самым продаваемым на мировом рынке, что в очередной раз подтверждает преимущество отечественной военной промышленности над западными конкурентами.