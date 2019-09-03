Новый «Триумф» России! ЗРК С-400 выгонят Турцию из НАТО

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Турция ответила категоричным отказом США в покупке ЗРК Patriot и приняла решение закупить у России ЗРК С-400 «Триумф», чтобы наладить дружеские отношения.

Состоявшийся XIV Международный стратегический форум в Словении стал печальным для США, так как глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу выразил свое недовольство действиями коллег из НАТО, которые советуют отстраниться от России. Лучшим способом показать свою точку зрения оказалась покупка ЗРК С-400.

Решение Турции связано и с тем, что ЗРК С-400 превосходят американский аналог более чем в 3 раза по всем характеристикам. Решение Турции, возможно, приведет к скорому выходу из НАТО, ведь охрана воздушного пространства над Турцией перекроет доступ истребителям США к России и расположенная военная база в Ираке станет ненужной.

Поставка ракетных установок является стратегически важным шагом для России, ведь в накаленной политической обстановке, союзники нужны по всей границе родины.