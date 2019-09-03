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Приземление 2-х истребителей РФ вызвало панику за рубежом.

Авторитетное британское издание The Guardian вышло с информацией о том, что два российских истребителя пятого поколения Су-57 были замечены на авиабазе Хмеймим, в Сирии. Истребители попали в кадр, когда в прошлую среду производили посадку после предположительного тренировочного полёта.

По мнению британских журналистов, видеозапись была сделана специально для демонстрации новейшей высокотехнологичной военной системы, которая уже используется в сирийском конфликте, чтобы подтвердить эффективность российских крылатых ракет и боевых вертолётов. Министерство обороны РФ отказалось комментировать данное сообщение, однако по неофициальной информации Су-57 уже несут боевое дежурство в Сирии.

В The Guardian были возмущены тем, что Россия продолжает наращивать своё военное присутствие в регионе несмотря на заявление Владимира Путина, о сокращении контингента. Многие военные эксперты высказывали мнение, что присутствие российских истребителей может напрямую угрожать операциям американских ВВС в Сирии. Однако пресс-секретарь Минобороны США заверил общественность, что Су-57 не представляют угрозу американским операциям на Ближнем Востоке.

По мнению военного аналитика Дугласа Барри, применение истребителей несёт оперативные преимущества и может успокоить потенциальных покупателей. А паника западных изданий по поводу того, что Су-57 «спалили» в Сирии вызвана, прежде всего нежеланием отдавать России первое место на рынке военных самолётов.