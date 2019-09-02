Коровы-смертницы атакуют Ирак — СМИ

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Боевики ИГ* подготавливают смертников из животных.

Ведения джихада с помощью террористов-смертников использовалось ИГИЛ* (запрещена в РФ) в разных точках земного шара. Сейчас, в связи с почти полным уничтожением банд боевиков, террористы начали испытывать кадровый голод и вынуждены прибегнуть к наработкам коллег из «Аль-Каиды»*.

Так, по сообщениям иракских СМИ, террористы в своей борьбе начали использовать коров-смертниц. Случай подрыва двух коров зарегистрирован в деревне Аль-Ислах на востоке страны. В результате теракта пострадал один человек, с ранениями он был госпитализирован в ближайшую больницу.

Военные чиновники США сообщают, что ранее таким безуспешным способом борьбы с неверными, пользовались повстанцы в Палестине. «У нас было много инцидентов, когда они использовали эту тактику низких технологий, и иногда мы останавливали их, а иногда они добирались до конца», - заявил генерал Киммит.

Применения животных в боевых целях использовалось не только террористами, так в годы Великой Отечественной войны на вооружении состояли специально обученные собаки для подрыва танков. Выжившие в войне собаки приняли участие в Параде Победы 24 июля 1945 года.