«Без ствола в голове». У Т-90С разорвался ствол

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Во время испытаний Т-90С в Индии у танка разорвало ствол.

При выполнении учебных стрельб на полигоне Похран у российского танка Т-90С, состоящего на вооружении индийской армии, при выстреле разорвало ствол. Военные сообщили, что экипаж боевой машины не пострадал. Однако остается, не выяснена причина инцидента.

По словам представителя Министерства обороны Индии полковника Сомбита Гоша для расследования происшествия создана специальная комиссия. Основной версией рассматривается – попадание инородного тела в канал ствола. Кроме этой версии специалисты не исключают дефект ствола, а также некачественные боеприпасы. Рассматривается версия диверсии, так как до границы с Пакистаном около 100 километров. Нельзя не сказать, что пользователей сети насторожил факт выполнения стрельб близ полигона для испытания ядерного оружия. «Версия хоть фантастическая, но все же возможная. По сути, выполнять стрельбы из танка, на ядерном полигоне не зачем, только если хотели сохранить что-то в секрете. Вот оно и бабахнуло», - гласит один из комментариев.

По состоянию на 2018 год на вооружении армии Индии находится более 1000 Т-90С, кроме этого утверждена закупка еще 464 штук Т-90МС. Также в Индии по лицензии собираются созданные специально для этой страны Т-90 «Бхишма».