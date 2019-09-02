Сбитый беспилотник только начало. Грузия усиливает давление на Южную Осетию

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Грузинский спецназ стягивается к северной границе.

1 сентября около 10 часов утра в результате обстрела со стороны населенного пункта Коби грузинские военные сбили беспилотный летательный аппарат. По заявлению КГБ Южной Осетии квадрокоптер принадлежал республиканской прокуратуре и выполнял следственные действия.

За несколько дней до этого в окрестностях соседнего села Уиста грузинские силовики начали строительство блокпоста. Всего было стянуто около 30 бойцов спецподразделения МВД Грузии. Стоит отметить, что грузинское Коби и осетинская Уиста – соседние сёла расположенные вдоль границы.

В свою очередь грузинские СМИ сообщили, что со стороны Южной Осетии в Уисту было переброшено до 200 военных и военная техника. В определенной мере данное сообщение не соответствует действительности. Уиста взята под охрану пограничной службой Алании. Кроме нескольких десятков человек, одного бронетранспортера и трех внедорожников в село не было стянуто более сил.

Таким образом, и без того не дружественные, грузино-осетинские отношения начинают накаляться. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил: Ни о чем не беспокойтесь… на территории Южной Осетии не будет грузинских военных. Избежать крупномасштабных боевых действий призвана встреча 2 сентября в приграничном Эргнети.