Американский «Абрамс» никогда не победит российскую «Армату» — эксперты

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Даже обновленные версии такнков семейства M1A2 «Абрамс» далеки от отечественной разработки.

Издание Wrior Maven (США) опубликовала материал о том, чем США собираются ответить на появление российского танка Т-14 «Армата».

В материале издания полковник армии США Джастин Шелл утверждает, что в настоящее время наблюдается паритет между основными танками США, России и Китая. Но с началом массового производства Т-14, этот баланс может необратимо измениться в пользу России.

Оставим на совести американского танкиста утверждение о нынешнем «паритете» — большинство экспертов и сейчас высказываются не в пользу «Абрамса», — но на появление «Арматы» американцы как-то реагировать должны.

И они реагируют. В США начаты работы по созданию новой версии «Абрамса» — танка M1A2 SEP v.4. Правда появится он, по самым оптимистичным прогнозам, только после 2021-го года.

Данные о новой версии танка строго засекречены. Тем не менее некоторые эксперты уверенны, что «Абрамс» уже исчерпал возможности для глубокой модернизации, и речь пойдёт лишь о новой тепловизионной системе, возможно о новом баллистическом вычислителе и новых снарядах для пушки. Дело в том, что единственно в чём «Абрамс» превосходит российский Т-90 МС, это дальность огневого поражения. Достижение сомнительное — российские военные считают, что в реальности бой на таких расстояниях не ведётся, — но американцам важно сохранить хотя бы это преимущество.

Боевые действия в Сирии показали, что в ближнем бою «Абрамс» крайне уязвим. Со стороны задней полусферы этого бронированного гиганта можно уничтожить даже из «антикварного» гранатомёта РПГ-7. Что боевики успешно и делают.

Так-что новых боеприпасов и тепловизора для противостояния с Т-14 будет явно недостаточно. «Абрамс» намного тяжелее «Арматы» (63 тонны, против 48-ми). «Американец» значительно медленнее и неповоротливее, так как мощности двигателя явно недостаточно. Вся его броневая мощь закрывает танк только спереди, оставляя его беззащитным с остальных направлений атаки. Этот факт даёт более вёрткому противнику решающее преимущество.

Так-что американцам остаётся только мечтать, что когда-нибудь «Абрамс» победит «Армату».