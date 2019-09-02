Самых «крутых» летчиков ВКС РФ назвали СМИ

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Ими на полном основании стали пилоты «летающих танков» Су-25.

Практически всю вторую половину прошлого столетия ВС СССР не имели на вооружении специализированного самолета огневой поддержки сухопутных войск на поле боя. Это было очень странным, потому что во время ВОВ штурмовик Ил-2 внес весомый вклад в победу над гитлеровской Германией.

Созданные для современных войн сверхзвуковые истребители оказались неприспособленными для проведения боевых операций, таких как в горном Афганистане. Возможности истребителей оставались невостребованными, а результативность низкой. Единственной машиной, которая смогла доказать свою необходимость на войне с моджахедами стали штурмовики Су-25 или по народному «Грачи».

При разработке самолета конструкторы, прежде всего, были нацелены на высокий уровень аэродинамических качеств, которые могли обеспечить возможность возвращения самолета на родной аэродром даже с большими повреждениями. Вторым критерием стало изготовление системы безопасности машины, при которых критически важные элементы, такие как кабина пилота и топливная система находились бы под максимальной защитой. В результате толщина бронеплит «Грача» составили 20 мм, а лобовое стекло пилотов обеспечивала противопульную защиту из специального стеклоблока толщиной в 65 мм. Сзади летчики были обеспеченны бронеспинкой толщиной в 10 мм и бронезаголовком толщиной в 6 мм. В итоге, экипаж был практически полностью защищен от любого стрелкового оружия калибром до 30 мм. «Любимым» видом вооружения самолета стала двуствольная пушка ГШ-30-2, которая могла жахнуть по любому наземному объекту не понравившемуся командиру «летающего танка».

Подбитый Грач, долетевший до аэродрома

Настоящим боевым крещением для Су-25стала первая чеченская компания, когда пришлось в горных условиях наводить ужас на боевиков. Пара штурмовиков отличилась при ликвидации Джохара Дудаева, которых навели на цель радиолокационной разведкой. Отметился Су-25 и в грузинском конфликте, успешно противостояв комплексам ПВО «Бук».

Никто, конечно, не спорит, что самые большие потери в авиабоях как раз и несут «Грачи». Но несут они из-за того, что Су-25 самолет переднего края, там, где море огня, превозмогание и где надо выполнять невыполнимое. Именно поэтому журналисты на полном основании назвали пилотов данных штурмовиков самыми крутыми летчиками ВКС РФ.