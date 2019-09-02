Железный дровосек или киборг-убийца: кто такой робот Фёдор на самом деле?

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«Мне нужны твоя одежда, ботинки и скафандр!»

Вязаная кукла «Маруся», с которой робот Фёдор отправился на МКС, никого не убедила в миролюбивом характере андроида. Интернеты помнят, как в 2017 году добродушный Фёдор умело стрелял по мишеням с двух рук. Говорят, что после публикации этого ролика конструкцию робота пришлось серьёзно пересмотреть: большинство иностранных компаний, поставлявших компоненты для Фёдора, отказались сотрудничать с «Роскосмосом». В срочном порядке было реализовано импортозамещение деталей, и нынешняя версия робота примерно на 55% состоит из компонентов российского производства.

Так для чего же был создан Фёдор? Неужели опасения в его боевом предназначении оправданы? Эксперты считают, что на данном этапе своего развития Фёдор не может представлять малейшей опасности. Чтобы стать настоящим киборгом, ему для начала надо бы прокачать координацию движений и ориентацию в пространстве. Для этого потребуются алгоритмы искусственного интеллекта, которые пока не разработаны. Поэтому пока Фёдор может выполнять лишь ограниченный набор технических операций. Планируется, что к 2021 году он сможет выполнять действия в открытом космосе и тем самым избавить работников МКС от необходимости лишний раз подвергать себя риску.

По официальным данным, робот Фёдор обошёлся бюджету в 300 миллионов рублей. 27 августа он со второй попытки был доставлен на МКС в составе миссии корабля «Союз МС-14». Он пробудет на станции до 6 сентября, а затем отправится обратно на Землю.