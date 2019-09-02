Какой будет Третья мировая война в космосе рассказали СМИ

Сегодня, 10:50

Спойлер: гораздо менее эпичной, чем вы представляете.

Когда узнаёшь из новостей о том, что в США и во Франции создают Космические войска, то воображение сразу рисует картины, навеянные сюжетами голливудских блокбастеров: астронавты на боевых звездолётах мочат друг друга из лазерных пушек, им помогают похожие на десептиконов роботы, ну и обязательно где-то в этом сценарии фигурирует драка на световых мечах. СМИ рекомендуют придержать коней своей фантазии, поскольку реальная Третья мировая война в космосе будет выглядеть довольно скучно.

Объектами стратегического значения в космосе являются спутники. На них завязано многое: именно спутники обеспечивают военных связью, они же предупреждают страны о пусках баллистических ракет. Чтобы вывести спутник из строя, спецэффекты в виде футуристичных космических пушек не требуются. Для этого сгодятся те же средства, что помогают избавить космос от космического мусора. Достаточно небольшого физического воздействия на спутник, чтобы нарушить его работу на несколько минут, и этого времени вполне хватит для запуска ядерной ракеты. С помощью манипулятора любого ремонтного спутника можно и вовсе спихнуть другой спутник с орбиты.

Как же противостоять этим отнюдь не голливудским приёмам? Универсального решения пока не придумано. Есть идеи о быстром запуске новых наноспутников и создании специальной космической инфраструктуры для оперативного ремонта спутников, выведенных из строя. Однако соответствующие технологии пока находятся на стадии разработки. Пока точно известно одно: современное противостояние в космосе не будет чем-то увлекательным, поэтому запасаться попкорном не стоит.