«Разваливаются на лету»: Правду о бомбардировщиках США рассказали СМИ

Сегодня, 09:30

ВВС США превращают авиабазы Британии в ремонтные площадки своей авиации.

СМИ сообщают, что с 17 июня ВВС США не могут починить один из своих В-52Н. У бомбардировщика в полёте загорелся один из двигателей, а также треснули два пилона. То есть, самолёт едва не потерял в воздухе две спарки двигателей.

Также, есть сообщения о ещё одном В-52Н сорвал учебно-боевую задачу по практическому бомбометанию на полигонах Иордании из-за пока неустановленных технических неполадок.

Сотрудники авиабазы Фейрфорд передали информацию в СМИ о том, что один из трёх прибывших к ним 29 августа бомбардировщиков В-2А имел серьёзные проблемы по технической части. Сейчас над ним работают специалисты.

По официальной версии, самолёты прибыли в Фейрфорд на три недели для демонстрации решимости и силы. Однако, некоторые эксперты полагают, что бомбардировщики прибыли туда именно для ремонта.

Следует помнить, что В-2А и В-52Н используются как основные носители атомных бомб. Напомним также, что тяжелые бомбардировщики В-1В были выведены из состава стратегических ядерных сил, их переоснастили неядерным оружием. Такое положение дел ставит под сомнение боеготовность одного из компонентов ядерной триады США.