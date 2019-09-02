Хуситы атаковали авиабазу в Саудовской Аравии

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Хуситы нанесли удар по районам города Хамис Мушаит применив БПЛА.

В прошедший вторник бойцы шиитской организации Йемена «Ансар Аллах», известные больше, как хуситы провели ночную атаку авиабазы Король Халид, расположенной на территории Саудовской Аравии. Хуситами были применены иранские БПЛА класса Qasef K2.

Беспилотники хисутов атаковали военные ангары, в которых располагались боевые самолёты, также целью был выбран основной узел связи. Итоги проведённой боевой операции не раскрываются. Военное командование вооруженных сил Саудовской Аравии заявило, что попытка данного нападения была предотвращена ещё над воздушной территорией самого Йемена. Также саудитами заявляется, что в ходе данной операции один из БПЛА аппаратов был сбит.

Сама авиабаза Король Халид становится целью баллистических ракет и беспилотников хуситов уже не в первый раз. Ещё в мае 2015 года в ответ на действия вооруженных сил Саудовской Аравии хуситы нанесли ответный удар, именно по данному военному объекту.

Захват территорий Йемена Саудовской Аравией продолжается с начала 2015 года. За данный период военно-воздушные силы саудитов произвели бесчисленное множество атак Йемена, в результате которых пострадало большое количество гражданских объектов государств, что фактически оставило страну без инфраструктуры. Также из-за авианалётов Саудовской Аравии пострадало огромное количество мирного населения. Ответные удары со стороны хуситов приходятся только по военным объектам Саудовской Аравии и в приоритете остаются, именно авиабазы.