Минобороны готовится принять на вооружение БЛА «Корсар»

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Новый «дальнобойный» разведывательно-ударный беспилотник поступил на госиспытания.

О начале госиспытаний «Корсара» сообщили представители «Росэлектроники» на международной выставке МАКС-19.

Новейшая разработка холдинга «Росэлектроника» БЛА «Корсар» способен летать в воздухе 10 часов, радиус его действия 160 км, максимальная высота полёта 6000 м. В его экипаж входят пилот-оператор и пилот-разведчик.

«Корсар» способен обмениваться большим объёмом данных в режиме реального времени одновременно с пунктом управления и отдельными боевыми единицами, включая другие БЛА. Данная особенность, при наличии нескольких БЛА, позволит видеть масштабную картину на поле боя, что существенно увеличит эффективность наземных групп.

Оборудование БЛА позволяет давать целеуказания любым огневым средствам. Аппарат может быть оснащён «Всевидящим оком», благодаря которому он видит спектральные потоки каждого объекта и материала, что делает любую маскировку бесполезной.

Основное назначение «Корсара» - разведка. Однако, у него имеются и ударные возможности. На «Корсар» могут устанавливаться ПТУР «Атака», дальность действия которых составляет 6000-7000 м, в зависимости от боевой части. Кумулятивная БЧ пробивает до 800 мм. гомогенной брони. С учётом того, что удары по танкам будут наноситься сверху, при по падании «Атака» уничтожит любой ныне существующий танк.

Благодаря высоте полёта до 6000 метров, беспилотник не доступен для любого стрелкового оружия и ПЗРК. Американский «Стингер», например, может уничтожать цели, находящиеся на высоте до 3800 метров. Таким образом, в теории уничтожить «Корсар» крайне проблематично, он может безнаказанно вести разведку, наносить точные удары. Но стоит помнить, что пока ничего неизвестно об устойчивости БЛА к средствам радиоэлектронной борьбы.