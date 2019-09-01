Наши «глаза в небе»: В России стартовало серийное производство БПЛА-разведчика «Орион»

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Он способен не только наблюдать свысока, но и наносить удары по врагу.

В конце 2019 года российские войска получат комплексы беспилотных разведчиков «Орион». Производство первой партии уже началось, а в планах компании «Кронштадт» выпускать ежегодно около 30 таких БПЛА. Основной профиль беспилотника — воздушная разведка, при этом конструкция БПЛА позволяет вооружить его управляемыми боеприпасами массой от 50 до 150 кг. Аппарат доказал свои боевые возможности, приняв участие в военной операции в Сирии, в ходе которой нанёс несколько бомбовых ударов по объектам противника.

«Орион» сравнивают с американским многоцелевым беспилотником General Atomics MQ-1 Predator. Например, шасси «Ориона» с носовой стойкой убираются в полёте внутрь фюзеляжа, как у Predator. При этом стоимость российского БПЛА значительно ниже. Широкий функционал беспилотника и его экономичность вызывают интерес иностранных заказчиков: на днях сообщалось о намерении ОАЭ испытать экспортную версию «Орион-Э» на своей территории.

«Орион» весит 1100 кг и может переносить полезные нагрузки массой 200-250 кг со скоростью 120-200 км/ч. Рабочий потолок БПЛА составляет 7500 м, а продолжительность полёта — 24 часа.