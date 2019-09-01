БПЛА «Охотник» поступит на вооружение ВС РФ в 2025

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ВВС России оснастят современной техникой, способной решать задачи будущего.

Массовый выпуск и первые серийные поставки отечественных беспилотников новейшего поколения С-70 «Охотник» стартуют в 2025 году. Об этом заявил лично представитель правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Испытания характеристик беспилотных летательных аппаратов, в том числе с использованием средств авиационного поражения запланированы на 2023 год. В случае прохождения всех испытаний и выполнения поставленных задач, к 2025 году начнётся серийное производство данных летательных аппаратов. Самолёты поступающие на вооружение в армию Российской Федерации будут оснащены двигателями нового образца.

Разработка и внедрение новых беспилотных летательных аппаратов – важная задача, стоящая перед российской военно-промышленной отраслью. Об этом свидетельствуют итоги, которые подвело для себя руководство вооруженных силы РФ по вопросам Сирийской кампании.

Само начало разработки беспилотника С-70 «Охотник» ведётся оборонным комплексом страны ещё с 2011 года. Утверждается, что взлётная масса летательного аппарата превышает 20 тонн, что является рекордным показатель для существующих машин данного класса и им подобных. Максимальная скорость «Охотника», зафиксированная во время испытаний в 2018 году составила 200 километров в час. Для более точных данных по характеристикам С-70, его оборудование внедряют в отечественные истребители пятого поколения СУ-57.