Военный флот США не способен обеспечить победу в крупномасштабных действиях - эксперт

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«Самый мощный» флот в мире способен бороться лишь с пиратами.

Крупное американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest сообщает, что по мнению американских военных специалистов самый большой флот в Мире – ВМФ США не способен обеспечить победу в масштабных войнах.

Вся военная машина США приспособлена к эффективной борьбе с повстанческими и террористическими группировками, пиратами и другими подобными формированиями. К борьбе с серьёзным противником армию США не готовили.

Эксперты предполагают, что на текущий момент вполне возможно начало войны с КНР, вооруженные силы которой развиваются огромными шагами и уже представляют серьёзную угрозу для армии США. Растёт угроза и со стороны России, в которой полным ходом идёт модернизация вооруженных сил, налаживаются новые военные производства.

Главная проблема войск США заключается в логистике: у их ВМФ нет возможности быстро перебросить достаточное количество сил через Атлантику, и даже имеющийся морской транспорт не хватит сил защитить. По подсчётам экспертов, для эффективной транспортировки в случае начала боевых действий с Китаем или Россией, ВМФ США дополнительно понадобится подключить порядка 60 кораблей разных типов. На это понадобятся миллиарды долларов, однако, из-за амбиций ВС США, военный бюджет и так стал тяжёлой ношей для экономики. Одним из таких амбициозных проектов стали планы ВС США усилить своё присутствие в космосе, на что уже выделяются огромные средства.

Некоторые эксперты в России считают, что у Минобороны нечего противопоставить авианосным группам ВМФ США, кроме массированной атаки бомбардировщиками Ту-160 с атомными бомбами на борту, и то таким образом возможно уничтожить только одну авианосную группу, так как ни один Ту-160 не вернётся назад. Ракетные противокорабельные же средства не смогут преодолеть ПВО авианосной группы и нанести существенный урон, а подводные лодки не смогут даже близко подойти.

Другие же российские эксперты опровергают подобное мнение, заявляя о поступлении на вооружение ВМС РФ и ВКС ракет, способных обойти любую ПВО и ПРО, и вывести из строя любой авианосец с первого попадания.