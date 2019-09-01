В Йемене под авиаударами погибло 50 военнопленных

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Нападавшие утверждают, что целью атаки было обеспечение безопасности мирных жителей.

ТАСС сообщает об уничтожении военного объекта в йеменской провинции Дамар. Операция проводилась авиацией арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Военный объект принадлежал хуситскому движению «Ансар Аллах». Согласно заявлению нападавших, на объекте хранились беспилотные летательные аппараты и ракетные снаряды ПВО. Их уничтожение, по мнению коалиционных сил, позволило предотвратить потенциальную угрозу мирному населению. Китайское издание Xinhua также сообщает, что в ходе операции погибло 50 военнопленных. Эта информация предоставлена непосредственно движением «Ансар Аллах».

29 августа под ударом коалиционной авиации оказались южные районы Йемена. Число погибших и раненых тогда составило более 300 человек. В ответ на эти действия правительство Йемена призвало к срочному созыву Совбеза ООН.

Военные действия в Йемене начались в августе 2014 года, когда власть в стране перешла в руки хуситов, поддерживаемых Ираном. Им противостоит «одобренный» Западом легитимный президент Абд Раббух Мансур Хади, которого с марта 2015 года поддерживают арабские страны во главе с Саудовской Аравией.