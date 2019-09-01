В России запущено серийное производство мощнейшего ракетного двигателя РД-170МВ

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Конструкторы прозвали его «царь-двигатель».

В НПО «Энергомаш» начали закупать материалы для серийного производства усовершенствованной версии легендарных советских двигателей РД-170 — РД-170МВ. Этими двигателями будут укомплектованы ракеты-носители «Союз-5» и «Енисей». Мощность РД-170МВ составляет 246 л. с. Огневые испытания «царь-двигателя» состоятся до конца 2019 года, а первые лётные испытания — в 2021-м году на борту ракеты «Союз-5». Первый пуск состоится в ноябре 2022 года.

Двигатель РД-170, созданный советским конструктором В. П. Глушко, западные эксперты признают лучшим ракетным двигателем своего поколения. В его конструкции была впервые использована технология ступенчатого сгорания, обеспечивающая огромную тягу. Когда американцы в начале 1990-х приехали в Россию выбирать двигатель для свой ракеты Atlas, РД-170 оказался слишком мощным. На его основе была создана уменьшенная версия — РД-180, которой до сих пор нет аналогов в мире.

США продолжают закупать российские двигатели РД-180 и РД-181, однако, в будущем планируют перейти на использование метановых двигателей собственного производства. Их разработкой в настоящее время занимаются компании Blue Origin и SpaceX.