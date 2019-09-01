Западная коалиция нанесла мощный ракетный удар по террористам в Идлибе

Сегодня, 10:21

Операцию возглавляли США, по их данным, цели полностью уничтожены.

ТАСС сообщает об успехе операции и уничтожении всех целей в ходе ракетного удара по позициям террористических группировок в окрестностях Идлиба.

Главной целью выступал штаб запрещённой на территории России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин*», расположенный на севере от Идлиба. Предполагается, что в штабе на момент атаки находился лидер «Джебхат ан-Нусры*» (также запрещена в России) Мухаммад аль-Джулани, прибывший туда на совещание с союзными лидерами.

Военные специалисты США заявляют, что уничтожение этого главаря снизит боеспособность террористов и их возможность влиять на обстановку в регионе.

Также, авиация ЦАХАЛа (армия обороны Израиля) нанесла удар по объектам иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба.

Все цели располагались на территории Сирии, не подконтрольной официальным сирийским властям, а «Хорас ад-Дин*», «Джебхат ан-Нусра*» и «Аль-Кудс» аффилированы с террористической сетью «Аль-Каида», которая запрещена в России.

В провинции Идлиб на текущий момент действует перемирие, на которое командование Сирийской армии дало своё согласие. Однако, сирийские военные сохранили право на ответный огонь, так как в начале августа они в одностороннем порядке прекращали огонь, но перемирие было сорвано боевиками.