Сегодня, 01:00

Всё меньше и меньше добровольцев записывается в ряды именитого легиона.

Французский иностранный легион, как войсковое соединение был сформирован в 1831 году королём Луи-Филиппом I и на протяжении всей своей истории его военнослужащие доказывали свою состоятельность, как профессиональные бойцы. Легионеры участвовали практически во всех военных кампаниях Франции от Французского Алжира до Ирака и продолжают служить по сей день. Правда, стоит заметить, что сегодня иностранный легион занимается не ведением боевых действий, а их предотвращением и ликвидацией последствий войн. Всё это делается Францией в рамках военных обязанностей перед НАТО, а также выполнение миссий под эгидой ООН. Легион помогает эвакуировать людей из горячих точек, оказывать гуманитарную помощь и восстанавливать инфраструктуру. Однако, его бойцы также участвуют в спецоперациях по борьбе с терроризмом, незаконной добычей золота, контрабандой и наркокартелями. Сложилось ошибочное мнение, что попасть во Французский иностранный легион может кто угодно и особо ничего для вступления не требуется. Также считается, что большинство военнослужащих бывшие лиходеи, которые таким образом скрываются от закона и «служат» поверхностно, ради приобретения новой личности. Всё это далеко от правды. Попасть служить во французские войска дано не каждому, т.к. от добровольца, кроме желания требуется высокая физическая подготовка. Да и серьёзные проблемы с законом станут преградой для прохождения воинской службы. Сама служба также очень сурова и 5 лет беспрекословного следования уставу совместно с физическими нагрузками может показаться не сахаром. Из-за этого всё больше коренных французов избегает вербовки в ряды легиона. Но так же и иностранцы всё меньше стали записываться во французские войска, отчасти из-за нестабильного поведения НАТО, перед которым Франция чаще всего исполняет свои обязанности, именно посредством иностранного легиона. Французские власти официально заявили, что на данный момент в рядах легиона проходят службу около 7 тысяч человек из 140 стран мира, при этом подразделениям для полноценного исполнения воинских задач не хватает ещё как минимум 1,5 тысячи добровольцев. Такая статистика может говорить, лишь о некомпетентности военного руководства страны и проблем, которые создают войска НАТО своими требованиями от простых людей.