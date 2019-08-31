«Дайте два!». Гражданский АК-12 поступает в продажу

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Концерн «Калашников» начал предпродажу карабина TR-3.

Ижевские оружейники начали предпродажу гражданской версии АК-12/15. Карабин АК TR3, как и его военный предок будет выпускаться в двух версиях – с калибром 5,45 мм и 7,62. По заявлению разработчиков «карабин максимально унифицирован с боевым автоматом». Так TR3 полностью внешне схож с АК-12/15. Различия лишь в надписях, а так же во флажке предохранителя.

Цена нового оружия от концерна «Калашников» - 69 тысяч рублей.

Новая винтовка позиционируется, как оружие для охоты, так и для учебно-тренировочных стрельб. TR3 оборудован штатными планками Пикаттини для установления различных прицелов. Стоит отметить, что на оружие установлен новый для системы Калашникова кольцевой тип прицела. В комплекте с винтовкой продается магазин с окнами для контроля патронов. Сам магазин рассчитан на 10 патронов, но для участия в спортивных стрельбах возможна установка магазина с увеличенным боезапасом.

Уже в сентября сделавшие заказ получат новое оружие на руки и можно будет судить о его применение в реальных условиях. На данный момент можно смело заявить, что «Калашников» создал оружие, с которым можно «спать спокойно».