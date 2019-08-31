Новый самолёт-топливозаправщик увеличит наступательный потенциал ВСК

Сегодня, 13:18

На выставке МАКС-19 впервые был продемонстрирован новый самолёт-топливозаправщик Ил-78М-90А, который серьёзно повлияет на расстановку сил в воздухе.

Первый свой полёт Ил-78М-90А совершил 25 января 2018 года. Что же необычного в этом самолёте? Он исполнен на базе транспортника Ил-76МД-90А, а это значит, что его шасси обладают повышенным запасом прочности, дающим ему возможность садиться не только на бетонные взлётно-посадочные полосы, но и на грунтовку. Самолёт имеет увеличенную тягу двигателей до 14 500 кгс (16 000 кгс на форсаже), и имеет дальность полёта 4100 км при нагрузке в 50 тонн, 5400 км при нагрузке в 40 тонн и 8500 км при 20-тонной нагрузке. Такие характеристики позволяют существенно увеличить полётное расстояние фронтовой и дальней авиации. Например, Су-35 имеет на борту от 9,4 до 11,5 тонн топлива в разных модификациях, и максимальную дальность полёта до 3900 км. Так, Ил-78М-90А способен заправить в воздухе 4 подобных истребителя (по 2 одновременно). Также новый «Илюшин» может дозаправлять стратегический бомбандировщик Ту-160, боевой радиус которого составляет 6000 км. (не путать с максимальной дальностью полёта, которая составляет 12 300 км). Ту-160 имеет на борту 148 тонн топлива, следовательно, Ил-78М-90А может увеличить его боевой радиус более, чем на треть. Ил-78М-90А сохранил возможность переоборудования его в транспортный самолёт в условиях аэродрома. В воздухе он приспособлен заправлять 2 самолёта одновременно, а на земле – 4. Эксперты считают, что такой самолёт серьёзно увеличивает тактические и стратегические возможности ВКС как в обороне, так и в наступлении.

В транспорнике полностью обновлена электронника, пилотажный и навигационный комплексы. Добавлена стеклянная кабина, снижающая нагрузку на пилотов.

Самым же интересным в Ил-78М-90А является то, что это первый самолёт-топливозаправщик, производимый на территории постсоветской России. До этого все модификации как Ил-76, так и Ил-78 производились в Узбекистане в городе Ташкент. То, что теперь самолёты такого класса производятся в РФ, имеет огромное стратегическое значение, а также символизирует постепенное восстановление ВПК после развала СССР.