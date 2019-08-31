Новые ракеты поступают на вооружение ВКС в связи с прекращением эксплуатации «Рокот»

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Модернизированные ракеты «Рокот-2» будут оснащаться только отечественными комплектующими.



30 августа текущего года состоялся последний запуск ракеты-носителя «Рокот» в интересах Министерства обороны. Эксплуатация данной платформы прекращается в связи с поступлением на вооружение новой ракеты «Рокот-2».

Ракеты «Рокот» эксплуатируются с 2000 года как в военных, так и гражданских интересах. Они базируются на баллистической межконтинентальной ракете РС-18Б, снятой с вооружения, и имеют грузоподъёмность до 1,9 тонн груза. Ракеты запускаются с космодрома Плесецк. Всего стартовало 28 (по другим данным 30) носителей и было выведено на околоземную орбиту 70 комических аппаратов.

Характеристики новой ракеты пока не сообщаются, но известно, что «Рокот-2» будет оснащаться системами управления российского производства, «Рокот» же оснащался украинскими, которые по известным причинам украинская сторона поставлять прекратила.

Пуски ракет «Рокот-2» планируется начать в 2021 году, её производство поручено тому же предприятию, что изготавливало её предшественников – Космическому центру Хруничева.

По мнению ряда экспертов, производство новой ракеты на базе устаревшей РС-18Б является ошибкой и признаком технологической отсталости. Другие же утверждают, что базы РС-18Б вполне достаточно для выведения космических аппаратов, так как «Рокоту-2» не придётся доставлять боеголовки на вражескую территорию, обходя современные системы ПРО. К тому же, экспертами предполагается, что возможна переделка оставшихся на складах РС-18Б в «Рокот-2», что экономически целесообразно.