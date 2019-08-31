«Винтовка Символ Спецназа» - Винторез ВСС стал ветераном спецопераций

Сегодня, 16:00

Создание снайперской винтовки «Винтореза» началось в 1980-х годах по заказу военного руководства СССР.

Разработка проводилась под руководством советского инженера-конструктора П.И.Сердюкова на предприятии ЦНИИточмаш города Климовска. Винторез должен был стать вооружением нового поколения, в первую очередь для войск специального назначения ВС и таких ведомств, как КГБ и созданном при нём отряде «Альфа».

До этого спецподразделения СССР, в основном применяли модернизированные версии АК, а также ПБ, но изменения, дававшие возможность вести бесшумный огонь, не позволяли оружию сохранить свою эргономичность. Применение затруднялось массивными габаритами или же потерей в точности стрельбы. Данные недостатки явно выражались при примени в замкнутых пространствах или городских условиях. Перед конструкторами стояла непростая задача – создать компактное и лёгкое оружие, способное поражать живую силу противника на расстоянии до 400 метров, сохраняя пробивную силу. При этом винтовка должна была быть оснащена оптическим прицелом и электро-оптическим для возможности ведения боевых действий ночью. Кроме того, ключевым моментом оставалось требование быстрой разборки-сборки винтовки и скрытной её транспортировки. Специально для Винтореза были разработаны патроны нового калибра 9.39 мм, на базе патронов АК 7.62. Магазин ВСС вмещает 10 и 20 боеприпасов, вылетающих на дозвуковой скорости (300 м/с), около 100 выстрелов в минуту. Принцип работы основан на отводе пороховых газов, что делает стрельбу практически бесшумной. Общая масса 3,7 кг, а длинна чуть менее 900 см. Винтовка прекрасно показала себя в руках спецназа ВС, а так же таких подразделений, как «Альфа» и «Витязь». Винторез применяли при подавлении тюремного бунта в Сухуми (1990г.), осенних событиях в Москве (1993г.). Снайперская винтовка прошла обе Чеченские кампании, и даже использовалась в вооружённом конфликте на востоке Украины. Винторез зарекомендовал себя, как оружие нового поколения, потому сохраняет свою актуальность и по сей день, он стоит на вооружении не только в России, но также Белоруссии, Армении и Грузии. Именно на основе ВСС также был разработан бесшумный автомат «ВАЛ».