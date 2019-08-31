Не модернизация - деформация!..»: Легенду «Калаша» спустя 68 лет «достойно» сравнил эксперт

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В 1950 году оружейником Коробовым был разработан автомат ТКБ-517 с автоматикой на основе полусвободного затвора. Схема торможения затвора была копирована с пистолета-пулемёта Кирали (ныне используется в автомате FAMAS). Благодаря отсутствию газоотводной системы и жесткого запирания, ТКБ-517 у более низкая отдача в сравнении с АК, следовательно и более высокуа кучность при стрельбе очередями. Такое превосходство толкнуло военное руководство начать конкурс на новый стрелковый комплекс: автомат и максимально унифицированный с ним ручной пулемёт. В финал вышли два автомата: АКМ и ТКБ-517, который превзошел и модернизированный АК по кучности стрельбы очередями. Ещё «Коробов» был легче, проще в производстве и освоении солдатами. На этих основаниях эксперт заключает, что М. Т. Калашников поленился, изменения в конструкции его оружия были минимальными, а выиграть конкурс ему помогли связи в начальстве и косность этого самого начальства.

Уважаемый эксперт забывает, что для массового стрелкового оружия также важна и надёжность, с чем у оружия с полусвободным затвором под мощные патроны всегда были проблемы. Внутри ствольной коробки всегда больше пороховых газов, давление и температура выше, что увеличивает загрязнённость, чувствительность деталей, падает ресурс. Также, эксперт забывает о точности одиночного огня: у ТКБ-517 она ниже, так как движение массивной затворной группы сбивает прицел, и движение начинается сразу после выстрела, тогда как у оружия с газоотводной системой подвижные части смещаются после прохода пулей газоотводного отверстия.

Таким образом, у ТКБ-517 не было тотального преимущества над АКМ по всем параметрам, а точность автоматического огня не была на столько выше, чтобы в угоду этого параметра и простоты в производстве отказываться от надёжности.