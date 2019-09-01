«Все преимущества «калаша» сочинили американцы» – эксперт

Сегодня, 13:53

Лучшие оружейники США оценили М16 и автомат Калашникова.

Один из опытных американских экспертов по огневой и тактической подготовке Трэвис Хэйли заявил, что миф о надежности российского «калаша» был создан такими же американскими экспертами, каким является и сам Хэйли. В середине 90-х годов прошлого столетия, американская компания RWC стала официальным импортером автоматов Калашникова в США. Первые продажи не впечатлили владельцев фирмы, и они приняли решение на создание определенного образа надежного и убойного автомата среди американских потребителей. Для этого было привлечено большое количество военных экспертов, в том числе и Трэвис Хэйли. «Совместными усилиями мы создали нужный имидж «калашу», который до сих пор работает на пользу русских», - утверждает эксперт.

На самом деле, говорит Хэйли, любые разновидности автомата Калашникова основаны на давно устаревшей платформе, которая применяется с 1947 года. Американский эксперт утверждает, что современные образцы американских винтовок М16А3 и М16А4 обладают большими преимуществами даже перед новым АК-12. Например, такими, как точность при стрельбе за счет меньшей отдачи, пулю не сносит ветром, как у «калаша», меньший вес оружия и больший боеприпас.

Однако другой американский военный эксперт Габриэль Суарез утверждает, что с автоматом Калашникова, при должном уровне сноровки и постоянных тренировках можно добиться победы практически в любой перестрелке, а сам автомат, ввиду простоты конструкции, дешевизны, надежности хороших огневых характеристик производился, и производится в таких количествах, каких ведущим мировым производителям оружия не добиться, даже объединив усилия.

А если сравнивать АК-12 и М16 последней модернизации, то, по словам Суареза, американское оружие более капризно и больше подвержено заклиниванию, чем российский автомат. М16 очень сложен в разборке и чистке, чего не скажешь про «калаш», который может стрелять, даже если его закопать в песок. М16 мало подходит для рукопашной, чем АК.

«Сравнивать можно постоянно, - говорит эксперт. – Но лично я, когда служил в Афганистане, при первой, же возможности использовал автомат Калашникова. И это придавало мне уверенности».

Вполне возможно, что насчет создания мифа первый эксперт прав. Может быть, американцы внедрили в умы американских обывателей данный миф, но он подтвердился качеством продукта, поэтому «калаш» и был признан в США.