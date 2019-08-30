F-35 делают в Китае? СМИ «раскопали» информацию о китайских комплектующих для самолёта

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Существенная часть электроники самолета производится в КНР, считают журналисты.

Британский новостной канал Sky News опубликовал скандальную новость, касающуюся американского самолёта пятого поколения F-35. Выяснилось, что часть электроники для F-35 делают в Китае. Sky News «раскопал» поистине шокирующую информацию о китайских комплектующих для американского самолёта.

Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы ещё потому, что американская сторона считает самой сильной стороной своего самолёта, так называемую «цифровизацию». Большинство систем F-35 управляется бортовыми компьютерами без участия пилота.

Sky News выяснил, что несколько ключевых электронных плат для самолёта производит компания РСВ, расположенная в Глостершире, на юго-западе Англии. Канал располагает достоверными сведениями, что РСВ ещё в 2013 году была выкуплена китайской компанией Shenzhen Fastprint.

Существует большая вероятность того, что печатные платы для F-35 теперь и вовсе производятся на территории Поднебесной. Но даже если это не так, то Китай не только располагает всей технической документацией на электронные элементы, но и полностью контролирует их производство. Китайцы вполне в стоянии включить в платы не только шпионские модули, но и самоликвидаторы.

«Китайская» электроника управляет двигателями, топливной и навигационной системами. То есть ключевыми системами, обеспечивающими жизнь самолёта. Получается, что не только живучесть в бою, но и безопасность любого полёта надежды американских ВВС – F-35, полностью контролируется Китаем.

И ранее периодически возникали скандалы по поводу того, что многие товары для Пентагона производятся в Китае. Причём без ведома американских генералов. Нашумела история о том, что две трети «инновационной» формы для армии США, на практике оказались китайской подделкой. Так же поставила в тупик история о наличии на складах американской армии в Ираке фальсифицированных запчастей для бронетехники. Часть деталей была тоже изготовлена в Китае.

Но история с F-35 и вовсе вопиющая. Она может поставить крест на доверии союзников к военной технике США.