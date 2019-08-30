«Армата» завоюет мир: китайские СМИ предрекают Т-14 успех на мировом рынке

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За российским танком Т-14 «Армата» вскоре выстроится огромная очередь, считают эксперты.

Китайское государственное издание Sohu прокомментировало слухи о готовящейся сделке между Индией и РФ. Речь идёт о возможной поставке российских танков Т-14 «Армата» для индийских вооружённых сил.

Покупка российской новинки для Индии необходимость, считает издание. Большинство танков, стоящих на вооружении Индии российского производства. В течение тридцать лет Индия пыталась создать свой собственный танк «Арджун», для замены российских образцов. Но попытка эта провалилась. Наиболее современным танком индийских ВС сейчас является Т-90МС. Но Индия стремится не упустить смену танковых поколений, поэтому выбор Т-14 будет абсолютно закономерен – считают китайские специалисты.

Sohu также уверенно, что за российской «Арматой» вскоре выстроится очередь из потенциальных покупателей. Издание предрекает Т-14 успех на мировом рынке. «Армата» завоюет мир», –красочно комментирует ситуацию издание.

Для этого у Т-14 есть все основания. «Армата» единственный танк в мире, который эксперты относят к 4-му поколению. Главным его преимущество являются высокотехнологичные системы: беспилотная башня, система управления огнём, новая пушка и локатор с фазированной решёткой миллиметрового диапазона. Это позволяет Т-14 быть на порядок быстрее и точнее в бою, чем любому другому танку. Экипаж «Арматы» располагается в отдельной броне капсуле и не пострадает, даже если внутри танка взорвётся боекомплект.

Кроме того, несмотря на значительные размеры, Т-14 сохраняет традиционные для российских танков скорость и маневренность.

Издание так же убеждено, что Китаю тоже следует подумать о покупке «Арматы», потому что это может дать новый толчок китайской танковой промышленности.

Напомним, что на «Танковом биатлоне 2019» команда Китая провалилась. Эксперты отметают жалобы китайцев на погоду и считают, что истинными причинами неудачи стали ошибки экипажа и низкая надёжность техники. А использовали китайцы свой самый надёжный танк – тип 96.

Так-что к рекомендации Sohu генералам НОАК прислушаться придётся.