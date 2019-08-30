Истребителя F-35 не существует – американские СМИ

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Под этим обозначением производится несколько недоработанных самолетов, уверены журналисты.

Американский журнал The National Interest сообщил, что 26 августа Конгресс США, по сути, подтвердил, что программа разработки единого самолёта F-35 провалена.

Реализация программы Joint Strike Fighter, принятая Конгрессом, должна была привести к созданию универсального самолёта для всех видов вооружённых сил США. Такой подход, считали в конгрессмены, должен упростить массовое производство и резко удешевить его. Практический результат введения этой программы оказался прямо противоположным. Единого самолёта создать так и не удалось, а расходы достигли астрономических величин. Об этом эксперты начали говорить ещё в 2016-м, а сейчас подтвердил и Конгресс.

Официально разработчиком F-35 был концерн Lockheed Martin, но на практике проектом занималось большое количество американских и британских военных корпораций. Northrop Grumman Corporation, Pratt & Whitney, Rolls-Royce plc, Allison , British Aerospace, Skunk works , Aeronautical Systems. – это далеко не полный их список.

«Каждая из корпораций пыталась урвать от проекта кусок пожирнее, – считают эксперты журнала. – По этой причине, средства были распылены, а не сконцентрированы для достижения цели».

Единого истребителя F-35 не существует. Модификации F-35A для ВВС, F-35B морской пехоты и F-35C для военно-морского флота – это вовсе не модификации, а совершенно разные самолёты. По справедливости, они должны носить названия: F-35, F-36 и F-37, так считают многие эксперты. И каждый из этих «самостоятельных» самолётов, является совершенно недоработанным, «сырым» изделием.

«Единственно что объединяет их, это универсальная кабина, двигатель и программное обеспечение, которое совершенно не работает», – утверждают эксперты журнала.

По этим причинам, стоимость программы уже превысила фантастические 400 млрд. долларов, и конца этому не видно.

Выпускаемые самолёты имеют кучу недостатков, которые не удаётся устранить в ходе производства. Наоборот, всё время появляются новые.

«С этим уже ничего не поделаешь, – считает NI, – программа провалена безвозвратно».