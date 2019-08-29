Катастрофа для ВВС США – F-35 оказался видимым

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СМИ США сообщили, что и русские, и китайские ПВО прекрасно видят американский самолёт.

Журнал The National Interest (США) сообщил, что российские и китайские ПВО легко могут обнаружить американские самолёты F-22 и F-35. Такие сообщения мелькали в СМИ и ранее, но впервые это признало столь авторитетное издание.

До сих пор «невидимость» считалась главным козырем американских самолётов пятого поколения. В остальном они уступают их российскому конкуренту. Су-57 превосходит «американцев» и в маневренности и в скорости полёта и в количестве вооружения. Кроме того, он значительно дешевле.

То, что F-35 оказался видимым – настоящая катастрофа для ВВС США.

Эксперты The National Interest выяснили, что и F-22, и F-35 прекрасно видят радары, работающие в низкочастотном диапазоне. Вот только подобные устаревшие системы, устойчиво засекая американские самолёты, не могут сделать главного – навести зенитные ракеты на цель.

Первый случай уничтожения «невидимки» наблюдался во время налётов авиации НАТО не Сербию в 1999 году. Тогда сербские ПВО сумели сбить американский бомбардировщик – «невидимку» F-117. Для всех это оказалось шоком.

Засёк невидимку именно устаревший советский радар П-12 «Енисей», работающий в низкочастотном диапазоне. Каким образом удалось сербам передать целеуказания на более современный комплекс, имевший возможности для наведения зенитных ракет на цель, до сих пор не раскрывается. Американцы, пережив первый шок от потери своего самого современного самолёта, посчитали всё произошедшее случайностью.

Как выяснилось, зря. На эту дыру в программе создания «невидимого» самолёта обратили пристальное внимание и российские, и китайские специалисты.

Современные радары с фазированной решёткой в состоянии не только засекать самолёты-стелс, но и наводить на них ракеты. Используя такой радар, даже такие старые комплексы ПВО, как СА-75 «Двина», могут быть эффективны против американских «невидимок» – утверждают эксперты американского издания.

Главное преимущество F-22 и F-35 оказалось блефом.