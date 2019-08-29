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В Пекине признали, что российская новинка может быть лучше китайских самолетов.

В связи с проведением в г. Жуковском салона «МАКС-2019», китайская государственная газета «Хуаньцю шибао» сообщила сенсационную новость – Пекин рассматривает возможность покупки российских самолётов Су-57.

Ранее Китай заявлял, что рассчитывает исключительно на свои возможности в разработке самолётов пятого поколения. Сейчас газета утверждает, что Су-57 представляет интерес для китайских ВВС, несмотря на «недостаточную невидимость». Правда газета оговаривается, что «сначала надо провести тщательный сравнительный анализ российского и китайских самолётов».

Российские эксперты полагают – то, что Китай намекнул на готовность купить Су- 57, связано с трудностями в разработке собственных самолётов пятого поколения. Китайская промышленность не смогла создать двигатель для истребителя J-20. Не дотягивает он и до заявленных параметров. Перспективы самолёта J -31 и вовсе не ясны.

Китай убедился в том, что никакого прорыва без доступа к новейшим российским технологиям не произойдёт – считают эксперты. Поэтому Пекин хочет заключить контракт с РФ на поставку образцов Су-57, для их тщательного изучения и копирования.

И ранее китайцы пытались так поступить, заключая контракты на поставки российских самолётов. «Фокус» с Су-27 в 90-е годы удался – тогда Россия готова была продать что угодно. Китай после этого контракта совершил рывок, начав производство своих J-11, J-15 и на основе российских технологий.

С покупкой Су-30, получить технологии уже не удалось. J-16 – клон российского самолёта, не смог повторить его характеристики. А образцы Су-35 Россия и вовсе продавать отказалась, настояв на продаже партии серийных машин.

Такая же судьба ждёт и сделку по Су-57. Россия может согласиться только на поставки экспортного варианта самолёта – Су-57Э. Так-что речь о передачи ключевых технологий не пойдёт.

Китай переоценил свои возможности в авиатехнике. Переговоры о поставках российской новинки будут длинными и сложными, как обычно это бывает с китайцами. Но, Пекину никуда не деться – придётся покупать Су-57 серийно.