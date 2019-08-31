По какому пути эволюции пойдёт ВМФ России?

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Какими должны быть современные военно-морские силы Росси с учётом меняющейся военно-политической обстановки в мире и непосредственно на рубежах страны?

Государственные средства массовой информации регулярно рассказывают о новинках отечественного военно-промышленного комплекса. Значительную долю проектов и выпускаемых изделий составляют боевые корабли и вспомогательные суда для военно-морского флота. Так с 2010 года численность подводных лодок, надводных кораблей и катеров ВМФ России увеличилась более чем на 60 единиц. В планах усиления до 2020 года ещё полсотни единиц кораблей и подводных лодок, не считая вспомогательных судов. Заявленные цифры впечатляют.

Однако, если учесть, что некоторые проекты разрабатывались десятилетия назад, смогут ли они выполнять задачи, стоящие перед ВМФ на данный момент и в ближайшей перспективе. Чтобы ответить на этот вопрос необходимо провести анализ современных угроз национальной безопасности России. О наиболее явных и актуальных на сегодняшний день можно узнать из мировых средств массовой информации. Последние десятилетия в мире, по вине безответственных политических деятелей происходят события, разрушающие устоявшийся мировой порядок.

Основная задача, на мой взгляд, это сдерживающий фактор. Пока наши «партнёры» знают, что где-то в мировом океане бесшумно крадутся «Дельфины», «Кальмары» и «Акулы», они будут сидеть на стуле ровно, скрежетать зубами и думать над новым планом. Подводные ракетоносцы действуют за пределами системы национальной противоракетной обороны США, окружающей территорию России, и способны нанести удар из любой точки океана. Сегодня для этих целей у ВМФ России имеется более десятка подводных лодок и ещё около двух десятков будут построены в ближайшее время.

Второй главной задачей является — защита суверенитета страны. Для этого необходимы многоцелевые боевые корабли, подводные лодки, и катера способные обеспечить защиту границ, судов и объектов Российской Федерации от угроз из-под воды, с моря, с суши и с воздуха. Сейчас охрану морских рубежей осуществляют корабли и суда Пограничной службы ФСБ России. В распоряжении береговой охраны имеется около трёхсот единиц кораблей, судов и катеров. В международных водах интересы России защищают подлодки, корабли и суда ВМФ в соответствии с Международным морским правом и другими договорённостями. Несмотря на это, Российские гражданские суда не редко подвергаются незаконным действиям со стороны военно-морских сил сопредельных государств. Это можно списать на отсутствие страха перед Россией и необходимости создания негативного информационного фона вокруг неё. В любой провокационной ситуации на море российским военным приходится действовать намного мягче, чем предписано уставами и инструкциями, дабы не стать объектом всеобщего порицания.

Другой немаловажной задачей является обеспечение военных, миротворческих и гуманитарных операций, отвечающих национальным интересам за пределами Российской Федерации. Военная операция России в Сирии заставила задуматься об эффективности применения военно-морских сил в дальней морской зоне и их материально-технического обеспечения. Для этого было создано постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, состоящие из кораблей и судов различного типа собранных со всех флотов. Пустые причалы в местах постоянной дислокации выявили проблему с нехваткой кораблей, готовых к дальним походам. А тем временем у США, чуть ли не в каждом уголке мирового океана, есть свой флот с собственными базами.

У России ещё есть время наверстать упущенное. Отечественный ВПК пережил непростые времена, но сохранил необходимые для работы кадры и производственные мощности. Разработки российских специалистов в области вооружения и военной техники из года в год продолжают удивлять экспертное сообщество. Главное, чтобы руководство страны чётко понимало положение дел в мировой политике, правильно оценивало угрозы и расставляло приоритеты. Как сказал русский император Александр III, прозванный Царём-Миротворцем: «У России есть только два верных союзника: армия и флот».