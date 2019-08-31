Автомат Калашникова возможно сделать ещё надёжнее

Сегодня, 14:00

Модификацировав некоторые узлы, автомат Калашникова можно сделать ещё надёжнее.

Автомат Калашникова зарекомендовал себя как образец надёжности стрелкового оружия. Но даже у него бывают задержки. Причиной тому могут послужить некачественные патроны (во время войн брак на производстве это вполне частое явление), чрезмерное загрязнение, неквалифицированный уход и так далее. Возможно ли сделать эталон надёжности ещё надёжнее без серьёзных изменений отработанной конструкции? Да! В этой статье будут рассмотрены два изменения конструкции, внесение которых увеличит надёжность любого нарезного «калашоида».

Первое изменение хотя не сильно популярное, но уже применяется: замена штатной газовой камеры на камеру с газовым регулятором. В случае боевого автомата, удобнее будет автоматический газовый регулятор (АГР). Такая мера позволит «кушать» оружию патроны как с перевесом, так и с недовесом пороха, а также серьёзно снизит шанс задержки при некачественном порохе. Кроме того, АГР стравливает излишек пороховых газов, что уменьшает отдачу. Подобное решение уже применяется на гладкоствольном ружье Вепрь-12, производимом заводом «Молот» на базе РПК. И действительно, практика показала, что «Вепрь» может использовать куда более широкий диапазон патронов и навесок пороха, чем его конкурент от концерна «Калашников» Сайга-12, которая не обладает штатным АГР. Однако, как Сайгу, так и сам АК можно оснастить как ручным, так и автоматическим газовым регулятором в условиях домашней мастерской, их производят и продают на гражданском рынке как отечественные, так и западные оружейные компании. Подобными устройствами пользуются и профессиональные военные, и охотники, и спортсмены.

Второе изменение уже потребует серьёзного оборудования, так как дело касается модификации патронника. Речь идёт о нарезке на стенке патронника так называемых канавок Ревелли. Вообще, данная модификация разработана для систем с полусвободным или свободным затвором, однако, применяются и для оружия с газоотводным двигателем. Канавки отводят часть газов из ствола, уравновешивая давление в канале и в патроннике, при этом канавки не доходят до самого казённика, что препятствует прорыву газов во внутрь ствольной коробки. Это давление не позволяет гильзе раздуваться и застревать в патроннике, делая шанс задержки из-за раздутой гильзы ничтожным даже при низком качестве оной. Подобное улучшение применяется только в одном серийном образце с газовым двигателем – P-415 Edge компании POF USA. В США же распространена и частная практика подобной модификации. Наши производители не станут вносить подобных изменений в «калашоиды», так как считается, что страгивания гильзы во время отпирания затвора достаточно, чтобы экстрагировать её. На практике всё же иногда приходится выбивать гильзу из патронника шомполом. Но в частном порядке данный апгрейд можно сделать и в РФ, хотя вряд ли это будет дёшево.

Есть ещё варианты, которые могут сделать автомат «Калашникова» ещё надёжнее, но эти варианты уже требуют более серьёзного изменения конструкции при производстве.