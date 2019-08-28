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«Киев, встань к Москве задом, а к Вашингтону передом!»

Сотрудники патрульной полиции Киева и других подразделений не так давно прошли специальные курсы повышения квалификации в США. Обучение происходило в городе Хьюстон, штат Техас под чутким надзором американских инструкторов из спецподразделения полиции SWAT.

Во время курсов украинские полицейские должны были пройти тактику действий внутри и вне здания, конкурс по огневой подготовке, а также практические сценарии максимально приближённые к реальной жизни. По неофициальной информации, которая может быть утечкой из отделения полиции штата, хуже всего украинские полицейские справлялись с планированием операций и зачисткой помещений. Это наталкивает на определённые выводы относительно их базовой подготовки.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда МВД Украины снова отправляет своих сотрудников на курсы повышения квалификации в западные страны. Так, в 2016 году украинские полицейские изучали вызовы лидерства и стратегическое планирование при поддержке консультативной миссии Европейского союза.

В прошлом году на Украине провели реформу полиции, но по факту поменялось только название, а сама система осталась прежней. Тогда возникает вполне резонный вопрос зачем нужны эти западные поездки? Военные аналитики считают, что это своего рода латентная диверсия США для того, чтобы настроить всю украинскую полицейскую систему против россиян.

В сети уже давно подозревали несостоятельность и некомпетентность сотрудников украинского МВД. А информация о том, что SWAT обучает украинских полицейских лишь подтвердила эту точку зрения.