Зороастризм против терроризма. Что поможет Таджикистану избежать гражданской войны?

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Президенту остается рассчитывать только на старых богов и спецназ ССО ГРУ.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон может прибегнуть к нетривиальному способу борьбы с террористическими движениями, которые подрывают стабильность в регионе, – вернуть жителям страны исконную религию огнепоклонничества, или зороастризма. В написанной им книге «Таджики в зеркале истории» он прямо говорит о том, что древнейший культ, почитателями которого были таджики, насильно был вытеснен арабскими завоевателями и подменен исламом.

Ситуация в стране сейчас непростая: сам «лидер нации» Рахмон ослаб здоровьем, а это значит, что на его кресло уже есть другие претенденты. В борьбу за власть в будущем, однако, могут вступить не только дети Рахмона, но и другие заинтересованные лица со стороны Узбекистана и Китая. Также ослаблением режима могут воспользоваться многочисленные террористические группировки.

Если поддержка со стороны высших сил вызывает большие сомнения, то в ССО ГРУ сомневаться не приходится. Эти ребята не раз помогали сохранить легитимную власть в бывших советских республиках Средней Азии и оказать сопротивление террористам. Возможно, что и теперь вся надежда остается только на них.