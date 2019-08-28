Новые модификации «Бэтмобиля» встанут на защиту россиян

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Бойцы Центра специального назначения ФСБ будут бороться с преступностью на новых модификациях штурмового бронеавтомобиля «Фалькатус».

Очень красивый и очень секретный бронеавтомобиль, разработанный для нужд ЦСН ФСБ, своим появлением взбудоражил экспертное сообщество, и не только. Первые фотоснимки этого чуда просочились в сеть ещё в 2012 году. На самом деле проект разрабатывался с 2008 года и преодолевал много препятствий на своём пути. Изначально разработкой занимался концерн «ЗИЛ», взяв за основу внешний вид бронемашины предложенный проект-дизайнером Святослава Саакянца. Специальное шасси для автомобиля создавалось специалистами «КАМАЗа», а броня и элементы конструктивной защиты - ЗАО «Форт Технология». В процессе создания менялись и названия будущего «Бэтмобиля»: «Клоп», «Каратель», «Фалькатус». И в итоге получился необычный штурмовой бронеавтомобиль на спортивном шасси грузового КамАЗ-4911, колесной формулой 4×4, массой 12 т, мощностью двигателя 730 л.с., максимальной скоростью - 200 км/ч. Таким образом в России у супергероев появился свой супербронеавтомобиль.

Впервые, в боевой обстановке, «Бэтмобиль» был замечен при проведении спецоперации в Дагестане в апреле 2016 года.