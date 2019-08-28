Росгвардии выдадут пистолеты-электрошокеры для разгона оппозиционеров

Сегодня, 10:20

Подобные методы борьбы с протестующими широко распространены в США.

Судя по информации, опубликованной на портале госзакупок, Росгвардия скоро получит современные нелетальные средства для использования в местах проведения несанкционированных митингов. Пистолеты-электрошокеры «Шторм» производства компании «Тандер» выглядят как обычные пистолеты, но стреляют не патронами, а специальными картриджами. По команде силовика картридж выпускает разряд тока, световой или звуковой импульсы, которые не наносят жертве физических повреждений, но способны эффективно ее оглушить.

Производители «Шторма» в описании своего продукта подчеркивают преимущества его формы: пистолет гораздо удобнее дубинки или прямоугольного шокера, он комфортно ложится в руку и носит значительное сходство с боевым. Вместо обоймы у пистолета-электрошокера аккумулятор, который легко извлечь и заменить новым.

Практика применения подобных средств давно применяется полицией США, достаточно посмотреть видео задержаний или голливудское кино про полицию. Электрошокер давно признан американскими полицейскими действенным способом нейтрализации преступника без необходимости причинять ему травмы или убивать.