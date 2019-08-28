Серийное производство боевого беспилотника «Охотник» может начаться через пять лет

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С таким заявлением выступил на авиасалоне МАКС-2019 вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, беспилотник С-70 ориентировочно поступит в серийное производство после 2024 года. Этому будут предшествовать несколько лет испытаний.

3 августа 2019 года состоялись первые летные испытания БПЛА «Охотник», в ходе которых аппарат провел в воздухе 20 минут. В испытаниях также принял участие истребитель Су-30СМ. В перспективе беспилотник планируется использовать в качестве ведомого ЛА, находящегося под контролем истребителя пятого поколения. Фотографии хвостовой части Су-57 подтверждают этот факт: там отчетливо прорисованы контуры самого истребителя и летательного аппарата, построенного по схеме «летающее крыло».

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, основное предназначение БПЛА «Охотник» состоит в выполнении задач наблюдения, разведки и рекогносцировки. Западные эксперты, однако, отмечают, что конструкция беспилотника вполне позволяет размещение вооружения внутри фюзеляжа.