Казахстан может приобрести у Китая системы залпового огня стоимостью $400 млн

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Об этом сообщает китайская оборонная компания NORINCO.

Контракт на поставку 12 китайских реактивных систем залпового огня (РСЗО) AR-3 стоимостью около $400 млн может быть подписан уже осенью 2019 года. Представители Китая и Казахстана встретятся во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который пройдет с 4 по 6 сентября. Сообщается, что в комплект поставки войдут 12 боевых машин AR-3, 12 транспортно-пусковых установок, а также 500 управляемых ракет.

РСЗО AR-3 была разработана компанией NORINCO специально для экспортных заказчиков. Она базируется на шасси Wanshan 8x8, имеет массу 44 т и запас хода в 650 км. РСЗО поддерживает вооружение управляемыми ракетами семи типов калибра 300 и 370 мм, которые обеспечивают дальность поражения от 20 до 280 км. Компания сообщает, что на максимальной дальности КВО ракет составляет 50 м.

Существует вероятность покрытия стоимости контракта из кредитных средств, предоставленных Китаем Казахстану. Укрепление партнерских отношений входит в концепцию экономической стратегии Китая «Один пояс – один путь».