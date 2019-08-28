Минобороны России продемонстрировало свои «Тюльпаны»

Сегодня, 09:00

В Тамбовской области артиллеристы продемонстрировали мощь самоходных миномётных установок 2С4 «Тюльпан» калибром 240 миллиметров. На днях уникальные кадры с артиллерийских учений показали на телеканале «Звезда».

Выпущенные миномётом снаряды поразили около 150 целей на расстоянии от 8 до 40 километров. Координаты условных мишеней были обнаружены посредством воздушной разведки с применением БПЛА «Элерон» и переданы миномётным расчётам «Тюльпанов». В ходе тренировки военнослужащие отработали практические навыки стрельбы из установки, а также применение беспилотной авиации для корректировки огня.

На сегодняшний день 240-миллиметровый миномёт М-240, установленный на 2С4 «Тюльпан» является самым мощным орудием данного типа в мире. Благодаря гусеничному шасси этой мощи придана высокая мобильность, а заряжающий механизм повысил скорострельность почти до одного выстрела в минуту. Возимый боекомплект включает в себя от 10 активно-реактивных до 20 фугасных артиллерийских выстрелов. Так же для стрельбы могут использоваться боеприпасы с ядерным зарядом мощностью до 2 килотонн.